Ferrari собрала под одной крышей все уникальные модели XX. Видео

Видео: Ferrari собрала под одной крышей все уникальные модели XX
Увидеть невероятную коллекцию воочию смогли представители Top Gear, для которых организовали экскурсию. Известно, что итальянская марка ввела несколько уровней эксклюзивности для своих клиентов. Покупатель не может зайти в любой дилерский центр бренда и купить суперкар, выпущенный ограниченным тиражом. Чтобы приобрести спецверсию, руководство Ferrari должно одобрить потенциальную покупку конкретным лицом. Первое требование для приобретения редкого автомобиля – наличие в автопарке других моделей компании.
В 2005 году Ferrari запустила эксклюзивную программу под названием XX для тестирования новых технологий, которая подразумевала выпуск уникальных суперкаров, ориентированных на гоночные трассы. Первым автомобилем редчайшей коллекции стал трековый Enzo.
В 2008 году инженеры построили гоночный FXX Evoluzione, а переднемоторный 599X пополнил коллекцию спустя два года. В 2014 специалисты выпустили хардкорный LaFerrari FXX-K. Почти за три десятилетия в эксклюзивную программу попали всего 116 машин.
Теперь же итальянская марка собирается продолжить расширение программы, которая станет гораздо менее эксклюзивной. К примеру, Ferrari собирается построить 1398 SF90 XX Stradale, некоторые из которых можно будет эксплуатировать на дорогах общего пользования. Всего итальянцы изготовят 799 купе и 599 спайдеров. В движение супергибрид приводит силовая установка на базе четырехлитровый «битурбовосьмерки». Суммарная отдача системы составляет 1030 лошадиных сил.
Ferrari представила супергибрид SF90 XX в июне прошлого года. Спецверсия получила уникальную трековую аэродинамику.