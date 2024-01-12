Депутат Госдумы разъяснил, можно ли класть асфальт на снег

Граждане нередко возмущаются случаями укладки асфальта на снег, но не все так однозначно. Нюансы разъяснил в комментарии "РГ" глава Комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

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"Часто в соцсетях поднимают хайп по поводу укладки асфальта на снег с рекомендациями главам муниципалитетов ни в коем случае не оплачивать подрядчикам такую халтуру. В действительности не все так однозначно и не всякий асфальт, укладываемый на снег, является халтурой", - заявил депутат.

По его словам, ремонтировать дороги и тротуары в снежное время года можно, но при определённых обстоятельствах.

Так, ремонтные работы (например, замена труб отопления), бывает, затягиваются. И организация, выполнявшая работы, обязана восстановить дорожное покрытие в прежнем виде, даже если на улице стоит лютый мороз или ожидается метель, пояснил Гаврилов.

"Особенно это необходимо, если авария теплосети произошла во время снегопадов - ни в коем случае нельзя оставить все как есть до апреля, просто присыпав тротуары и дорогу землицей", - уточнил он.

Парламентарий сослался на действующие советские СНИПы, согласно которым асфальт нельзя укладывать при температуре ниже +15. Но сейчас, добавил он, появились новые материалы и технологии, которые позволяют выполнять работы даже при минусовых температурах. "Но никак не ниже -10 ºС", - отметил глава комитета.

Он подчеркнул: чтобы выполнить ремонт дороги зимой, необходимо подготовить территорию - убрать снег, лед и обработать место специальными реагентами.