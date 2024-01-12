Mansory представила спорный обвес для BMW XM

Ой ой ой. Величайшие автомобильные дизайнеры мира испытали бы острую боль в глазах, если бы они увидели новый BMW XM от Mansory.

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Спортивное подразделение компании BMW существует уже 50 лет. И что оно делает, чтобы отметить свой юбилей? Создаёт массивный гибридный внедорожник с очень спорной внешностью. Да, BMW XM понравится не всем, но тюнеров это вообще не волнует. Они готовы представить свои комплекты доработок, чтобы сделать XM ещё лучше (или хуже).

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Стал ли BMW XM уродливее после тюнинга в Mansory? Сложно сказать, ведь XM и без того был не слишком красивым автомобилем. И всё же весь этот неокрашенный карбон выглядит как-то уж очень нелепо. Помимо обвеса, Mansory добавила уникальный капот, разноразмерные колеса и карбоновый спойлер.

Конечно, существует рынок для этих огромных отродий, и где-то в мире владельцы XM пускают слюни при виде этого творения. Мы с вами, возможно, не можем себе этого представить, но можем поспорить, что дела обстоят именно так.

Mansory