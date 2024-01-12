Haval показал, как будет выглядеть кроссовер H9 нового поколения

Новый внедорожник Haval H9 проходит тесты в условиях пустыни. Об этом сообщает carnewschina.com. Модель будет представлена в 2024 году.

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Судя по распространенному фото, Haval H9 выполнен в ретростиле. У него прямоугольные фары, дневные ходовые огни круглой формы и решетка радиатора с горизонтальными ламелями. Кроме того, модель отличают широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс для хранения на задней двери.

Автомобиль будет оснащаться бензиновым мотором мощностью 224 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 190 л.с. В первом случае мотор будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а во втором — с десятиступенчатой. Привод исключительно полный.