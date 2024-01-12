Элитный Lexus GX превратили в покорителя бездорожья

На выставку Tokyo Auto Salon марка привезла особую версию модели, получившую название GX 550 Overtrail JAOS. Машина построена в сотрудничестве с тюнинг-ателье JAOS и оснащена, к примеру, лифт-комплектом подвески, защитой днища и порогов, а также расширителями колесных арок и экспедиционным багажником.

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Как и в прошлом году, Toyota и Lexus подготовили для выставки Tokyo Auto Salon обширную экспозицию. Главным её экспонатом станет обновленный GR Yaris с более мощным двигателем и, впервые в истории модели, автоматической коробкой передач. Lexus же будут представлять внедорожник LX 600 команды Team Jaos, проехавшей на нём весь маршрут изнурительной гонки Baja 1000, а также GX 550 Overtrail JAOS, созданный в лучших традициях оверлендинга.

Lexus

Lexus

Lexus

Доработан такой GX покруче представленного на SEMA GX 550 Overtrail+ AAP. К примеру, машине достался лифт-комплект подвески с усиленными титаном пружинами и амплитудозависимыми амортизаторами Kayaba Harmofleq. В списке также есть передний бампер из ABS-пластика и россыпь внедорожных аксессуаров. Среди них — алюминиевая защита днища толщиной четыре миллиметра, трубчатые подножки с резиновым покрытием, брызговики увеличенного размера и 18-дюймовые диски с шинами Toyo Tires Open Country A/T III. Довершает образ багажник JAOS Flat Rack.

Lexus