Салон обновленного Hyundai Creta раскрыли на "живых" фото

До премьеры кроссовера после серьёзного рестайлинга остаётся несколько дней, но о "Крете" известно практически всё: сначала "шпионы" раскрыли внешность, после чего несколькими фото поделилась сама компания, салон тоже частично показывали, но Autocar опубликовал более подробные и неретушированные для рекламных каталогов снимки.

Изюминкой новой "Креты" станет панель, состоящая из экранов цифровой приборной панели и мультимедиа диагональю 10,25 дюйма. Графику приборки на фото показали детально, вероятно, параметры отображения могут быть изменены.

Изменился блок управления климатом, и делать его полностью сенсорным не стали - все клавиши аналоговые. Над этим блоком расположились тонкие воздуховоды, которые пришли на место большим "ушам" по бокам экрана мультимедиа. Дверные карты, пишут очевидцы, остались без изменений.

Российская Газета

Российская Газета