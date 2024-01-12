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Салон обновленного Hyundai Creta раскрыли на "живых" фото

До премьеры кроссовера после серьёзного рестайлинга остаётся несколько дней, но о "Крете" известно практически всё: сначала "шпионы" раскрыли внешность, после чего несколькими фото поделилась сама компания, салон тоже частично показывали, но Autocar опубликовал более подробные и неретушированные для рекламных каталогов снимки.

Изюминкой новой "Креты" станет панель, состоящая из экранов цифровой приборной панели и мультимедиа диагональю 10,25 дюйма. Графику приборки на фото показали детально, вероятно, параметры отображения могут быть изменены.

Изменился блок управления климатом, и делать его полностью сенсорным не стали - все клавиши аналоговые. Над этим блоком расположились тонкие воздуховоды, которые пришли на место большим "ушам" по бокам экрана мультимедиа. Дверные карты, пишут очевидцы, остались без изменений.

Российская Газета
Российская Газета

Ранее "РГ" рассказывала о богатом опционале обновлённой Hyundai Creta и новом силовом агрегате, который достался кроссоверу в ходе модернизации.

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