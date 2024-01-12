У Geely обновила модель Okavango до Pro-версии

Семейство Okavango (в Китае модель носит название Haoyue) пополнилось новинкой — на китайский рынок вышел Okavango Pro/Haoyue Pro, который может показаться россиянам знакомым. Дело в том, что Haoyue Pro — это переработанный Geely Emgrand X7, «брат-близнец» которого продается в России как Livan X6 Pro. У автомобилей схожий дизайн, за исключением радиаторной решетки, и один и тот же мотор, позаимствованный у Coolray.

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Okavango Pro комплектуется полуторалитровой «турбочетверкой» BHE15-EFZ, которая в спецификации для китайского рынка развивает 181 лошадиную силу. Аналогичный агрегат и у Livan X6 Pro, но дефорсированный до 174 лошадиных сил. Привод у Okavango Pro только передний, а коробка передач — семиступенчатый «робот».

В салоне (который, к слову, рассчитан на пять человек) — единый кластер из двух экранов, усеченное в нижней части рулевое колесо и крупный селектор передач в центральном тоннеле. Внешне Okavango Pro отличается от Livan X6 Pro крупной радиаторной решеткой без рамки и оформлением задних фонарей, которые соединяет светящаяся полоса.

Geely

Оригинальный же Okavango, который ждут в России, это трехрядный кроссовер, по габаритам близкий к Toyota Highlander. Модель совсем недавно обновилась в Китае, и на российский рынок может выйти именно рестайлинговая версия. С обновлением Okavango получил новую мультимедийную систему с более крупным экраном на 14,6 дюйма и двухлитровый агрегат Volvo мощностью 218 сил в связке с роботизированной коробкой. Привод у Okavango только передний.