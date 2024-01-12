Рост мировых продаж электрокаров и гибридов замедлился

В 2023 году было реализовано 13,6 миллиона «зеленых» машин по всему миру, пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Rho Motion. Это все еще значительно больше, чем в 2022 году — на 31 процент, — однако рост забуксовал: с 2021 по 2022-й спрос на батарейные автомобили увеличился на 60 процентов. Аналитики ожидают дальнейшего охлаждения на рынке.

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Порядка 9,5 миллиона из 13,6 миллиона — это полностью электрические автомобили, а остальные — подзаряжаемые гибриды (PHEV). Самым удачным для производителей таких машин стал декабрь, когда по всему миру было реализовано 1,5 миллиона единиц.

Наиболее заметный рост зафиксирован в США и Канаде: там купили в полтора раза больше «зеленых» машин, чем в 2022 году. В Европе и Китае продажи увеличились на 27 и 15 процентов соответственно.

По словам экспертов, замедление закономерно, так как сегмент батарейных машин все еще считается новым, и многие автомобилисты расценивают их как нечто необычное. За первым «бумом», когда несколько лет продажи ускорялись, последует охлаждение: автомобилисты, которые еще не пересели на электрокары, теперь ждут более качественных и дешевых моделей.