В США возродят одну из главных автомобильных выставок мира

В наступившем 2024 году одной из главных автомобильных выставок США не будет — моторшоу вернется только в 2025-м, сообщает Motor1. Автосалон пройдет с 10 по 20 января. Организаторы намерены привлечь как можно больше участников, чтобы после нескольких провальных лет вернуть выставке былое величие. Однако они могут столкнуться с проблемой: в январе в США (а именно в Лас-Вегасе) уже проводится одно масштабное мероприятие, в котором участвуют автопроизводители, — это выставка потребительской электроники СES.

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Автосалон в Детройте, или Североамериканский международный автосалон (NAIAS, North American International Auto Show) проводился в январе с 1899 года. В 2020-м автосалон отменили из-за пандемии коронавируса, в 2021-м выставку несколько раз переносили, а затем снова отменили. Вместо Детройтского моторшоу провели мероприятие Motor Bella, прошедшее в сентябре в Понтиаке (штат Мичиган), но о NAIAS все же не забыли — салон состоялся в сентябре в Huntington Place в Детройте.

Теперь же стало известно, что в следующий раз Североамериканский международный автосалон вернется в январе 2025 года.