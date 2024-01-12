В Липецкой области начнется выпуск автомобилей с гибридным двигателем
Автозавод Evolute в Липецкой области начнет выпуск машин с гибридной силовой установкой.
"Первую модель планируется собрать уже в этом году. Это будет семиместный кроссовер i-Space", - сообщили в правительстве региона.
Запас хода с использованием двигателя внутреннего сгорания и электромоторов составит 1150 километров. Интерьер нового авто выдержан в стиле премиального минимализма, отметили в компании.
Сейчас автозавод в Краснинском районе собирает пять моделей электромобилей: седан, минивэн и три кроссовера.