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В Липецкой области начнется выпуск автомобилей с гибридным двигателем

Автозавод Evolute в Липецкой области начнет выпуск машин с гибридной силовой установкой.

В Липецкой области начнется выпуск автомобилей с гибридным двигателем
© Российская Газета

"Первую модель планируется собрать уже в этом году. Это будет семиместный кроссовер i-Space", - сообщили в правительстве региона.

Запас хода с использованием двигателя внутреннего сгорания и электромоторов составит 1150 километров. Интерьер нового авто выдержан в стиле премиального минимализма, отметили в компании.

Сейчас автозавод в Краснинском районе собирает пять моделей электромобилей: седан, минивэн и три кроссовера.

Автоновости