Tesla наладит выпуск молотков

В бюро патентов и товарных знаков США обнаружилась заявка на продукт под названием Cyberhammer, которую подала компания Tesla. Как пишет издание Electrek, обнаружившее заявку, он описывается как«тренажерное оборудование, а именно спортивный молот». Когда снаряд увидит свет и как он будет выглядеть, пока неизвестно, но название намекает, что на подходе очередной аксессуар в духе угловатого пикапа.

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Это не самый распространенный снаряд, но выбор Tesla вполне понятен: Cyberhammer может оказаться отсылкой к презентации прототипа Cybertruck в 2019 году, когда по стальному корпусу пикапа били резиновой кувалдой. Он не прогнулся, но окна не выдержали последующей атаки металлическими шариками. Как заверял глава Tesla Илон Маск, именно удары молотком повредили основания стекол.

Кроме того, Tesla уже высмеивала собственный конфуз во время демонстрации защиты Cybertruck. В декабре минувшего года она предложила заводские наклейки-трещины для стекол, имитирующие «паутинки» на разбитых окнах первого прототипа.