Hyundai показала авто, который умеет ездить боком

Компания Hyundai презентовала на выставке электроники CES концепт Mobis. Он примечателен двумя вещами: доработанной системой управления колёс e-Corner и уникальным дизайном.

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Hyundai Mobis с независимым управлением каждого из четырёх колёс построен на базе Ioniq 5, но отличается от него оформлением передней части: более узкими фарами, без какого-либо рисунка и фальшрешёткой радиатора трапециевидной формы, являющейся на самом деле экраном, на который могут выводиться не только простые элементы, но и анимированные изображения. Задняя часть получила переработанные фонари, которые между собой также соединены панелью-экраном, и бампер.

Получит ли рестайлинговый "Ионик" аналогичную внешность?

Судя по последним шпионским снимкам, нет, так как в Hyundai, скорее всего, сосредоточены на модернизации аппаратной части электрокара.