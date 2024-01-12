Hyundai показала авто, который умеет ездить боком

Hyundai нашел способ поворачивать все колеса автомобиля, чтобы он ехал боком
Компания Hyundai презентовала на выставке электроники CES концепт Mobis. Он примечателен двумя вещами: доработанной системой управления колёс e-Corner и уникальным дизайном.
Hyundai Mobis с независимым управлением каждого из четырёх колёс построен на базе Ioniq 5, но отличается от него оформлением передней части: более узкими фарами, без какого-либо рисунка и фальшрешёткой радиатора трапециевидной формы, являющейся на самом деле экраном, на который могут выводиться не только простые элементы, но и анимированные изображения. Задняя часть получила переработанные фонари, которые между собой также соединены панелью-экраном, и бампер.
Получит ли рестайлинговый "Ионик" аналогичную внешность?
Судя по последним шпионским снимкам, нет, так как в Hyundai, скорее всего, сосредоточены на модернизации аппаратной части электрокара.
Система e-Corner - не новинка этого года. Она дебютировала в январе 2023-го на той же выставке CES в Лос-Анджелесе. Систему управления колёсами доработали, но по трюкам - всё то же самое, что и раньше. По крайней мере, на отсмотренных видео никаких новых элементов не выявлено. Тем не менее, e-Corner остаётся в разработке, а значит, в Hyundai видят её серийные перспективы.