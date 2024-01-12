LG показала концепт электромобиля с прозрачными и гибкими дисплеями

Южнокорейская компания LG представила на международной выставке электроники CES 2024 концепт электромобиля Alpha-able с дисплейными технологиями. Об этом рассказал портал LG Newsroom.

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Концепт соответствует стремлению LG создать автомобиль будущего — «персонализированную цифровую пещеру». Идея концепта заключается в превращении автомобиля в пространство, напоминающее дом или офис благодаря дисплеям. Таким образом пассажиры смогут отдыхать или работать в дороге.

В концепте Alpha-able использовали передовые дисплейные технологии, в том числе сворачиваемые, гибкие и прозрачные дисплеи. Передняя панель концепта представляет собой изогнутый экран — при желании автомобиль можно превратить в мобильный кинотеатр.

«Alpha-able предоставляет адаптированную информацию и контент для уникальных ситуаций, а также расслабляющие впечатления для пассажиров», — подчеркнули в компании.

Помимо Alpha-able, LG также продемонстрировала на выставке e-Centric — свое решение по зарядке электромобилей, это ключевое направление роста компании.