В России импортозаместили подшипники для автомобилей

Российский завод подшипников приступил к замещению импортных деталей. Речь идет о предприятии «Завод автомобильных подшипников №1» («ЗАП № 1»), расположенном в ОЭЗ «Дубна», сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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Она также проинформировала о планах компании выпустить 200 000 подшипников в 2024 году. Подчеркивается, что первую партию в объеме 1 000 единиц удалось изготовить в конце минувшего года. Производство запустили в мае, говорится в сообщении. Организация изготавливает радиально-упорные ступичные автомобильные подшипники с шестым классом точности и выше.

«ЗАП № 1» входит в ГК «Торсион». Ожидается, что потребности отечественного рынка будут восполнены.