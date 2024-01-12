В России импортозаместили подшипники для автомобилей
Российский завод подшипников приступил к замещению импортных деталей. Речь идет о предприятии «Завод автомобильных подшипников №1» («ЗАП № 1»), расположенном в ОЭЗ «Дубна», сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Она также проинформировала о планах компании выпустить 200 000 подшипников в 2024 году. Подчеркивается, что первую партию в объеме 1 000 единиц удалось изготовить в конце минувшего года. Производство запустили в мае, говорится в сообщении. Организация изготавливает радиально-упорные ступичные автомобильные подшипники с шестым классом точности и выше.
«ЗАП № 1» входит в ГК «Торсион». Ожидается, что потребности отечественного рынка будут восполнены.
Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил «Известиям», что в России за 7 месяцев было продано свыше 28 тыс. авто премиум-сегмента китайских производителей. По его данным, несмотря на санкции, спрос на дорогие машины в России по-прежнему сохраняется на высоком уровне. В настоящее время рейтинг продаж возглавляют европейские автомобили — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7er-Reihe.