Крупный автопрокатчик избавляется от электрокаров ради авто с ДВС
Компания по прокату автомобилей Hertz намерена продать 20 тысяч электромобилей и заменить их на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), передает 3Dnews.ru.
Портал напоминает о том, что несколько лет назад компания объявила о планах осуществить закупку 100 тысяч электромобилей Tesla и до 65 тысяч электромобилей Polestar. Сейчас она нацелена продать большую часть собственного парка машин.
Решение связано с тем, что компания столкнулась с высокими расходами на содержание электрического автопарка.
«Выставленные на продажу электромобили продолжат эксплуатироваться до момента смены владельца. Некоторые из них за пару лет работы набрали довольно солидные пробеги, и самые «усталые» экземпляры Hertz выставила на торги менее чем за $18 000», - говорится в публикации.
Ранее издание Quto.ru со ссылкой на ежегодное исследование Consumer Reports сообщило, что у электромобилей оказалось на 79% больше проблем, чем у обычных машин с двигателями внутреннего сгорания. Специалисты изучили 330 тысяч отзывов владельцев электромобилей последних трех модельных лет. Выяснилось, что владельцы электромобилей чаще всего сообщали о проблемах с аккумулятором и системами зарядки, а также о недостатках соединения панелей кузова и деталей интерьера.