Крупный автопрокатчик избавляется от электрокаров ради авто с ДВС

Компания по прокату автомобилей Hertz намерена продать 20 тысяч электромобилей и заменить их на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), передает 3Dnews.ru.

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Портал напоминает о том, что несколько лет назад компания объявила о планах осуществить закупку 100 тысяч электромобилей Tesla и до 65 тысяч электромобилей Polestar. Сейчас она нацелена продать большую часть собственного парка машин.

Решение связано с тем, что компания столкнулась с высокими расходами на содержание электрического автопарка.

«Выставленные на продажу электромобили продолжат эксплуатироваться до момента смены владельца. Некоторые из них за пару лет работы набрали довольно солидные пробеги, и самые «усталые» экземпляры Hertz выставила на торги менее чем за $18 000», - говорится в публикации.