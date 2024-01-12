Глава АвтоВАЗа назвал агрессией нашествие китайских брендов на авторынок

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания испытывает серьезное давление со стороны китайских брендов. Как сообщает «АвтоВзгляд», он назвал активность автопроизводителей из Китая на российском рынке «агрессией», которую должны останавливать власти.

«Сегодня на многие "поднебесные" (машины — прим. ред.) автодилеры дают скидки, превышающие тот самый утильсбор. То есть и эта мера сдерживания китайских автостроителей перестала работать. Поэтому правительству РФ надо серьезно подумать о еще большей защите отечественного производителя», — сказал он.

При этом президент АвтоВАЗа отметил, что власти уже работают в этом направлении. По мнению Соколова иначе быть и не может, поскольку лишь на возглавляемую им компанию в России в конечном счете работает свыше 600 тысяч человек.