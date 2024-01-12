Названы сроки перезапуска бывшего российского завода Volkswagen

Бывший автозавод Volkswagen в Калуге предполагается перезапустить в течение первого полугодия 2024 года. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

«В первом полугодии этого года, я уверен, он заработает. Последние штрихи в этих переговорах уже подведены», - сказал Шапша.

В мае 2023 года компания Volkswagen Group объявила о продаже своих российских активов, в том числе калужского завода. Новым владельцем стала компания ООО «Арт-Финанс», связанная с дилерским холдингом «Авилон». «Фольксваген груп рус» продолжит работу в России под названием на ООО «АГР» (AGR Automotive Group).