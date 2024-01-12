Hyundai Ioniq 5 N получил первый тюнинг

Они войдут в каталог N Performance Parts и станут доступны до конца 2024 года. Пока набор включает элементы аэродинамического обвеса, от переднего сплиттера до спойлера на задней двери, а также облегченные колеса и более короткие пружины. Позднее Hyundai расширит возможности тюнинга и выпустит специальные прошивки с новыми калибровками силовой установки.

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Компания Hyundai привезла на Tokyo Auto Salon 2024 хэтчбек Ioniq 5 N NPX1. Он имеет статус концепта и демонстрирует набор аксессуаров, которые появятся в каталоге N Performance Parts до конца этого года. Комплект включает углепластиковый передний сплиттер, боковые юбки, диффузор, задний спойлер, «гибридные» колесные диски, а также тормозные колодки и укороченные пружины. Салон Ioniq 5 N NPX1 отделан алькантарой, вместо обычных кресел — гоночные ковши.

Hyundai

Всё это совсем скоро можно будет официально купить у дилеров Hyundai, а чуть позже в каталоге N Performance Parts появятся детали для всех без исключения N-машин. Параллельно в Hyundai N работают и над вариантами программного тюнинга. Путем обновления прошивки электрокарам можно будет менять саундтрек, а также некоторые калибровки силовой установки.