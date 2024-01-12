Назван оптимальный пробег для замены масла в двигателе автомобиля

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал о том, что моторное масло в автомобиле можно менять на пробеге 15 тысяч километров, но если машина регулярно движется в пробках или двигатель работает под нагрузкой, то этот показатель уменьшается вдвое.

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По словам специалиста, которого цитирует "Газета.ru", бывалые автовладельцы, привыкшие ко всему, вообще меняют масло каждые 5-7 тысяч км.

"И это оптимальный вариант, чтобы мотор прослужил долго", - отметил Колодочкин.

При этом он добавил, что "ни в коем случае нельзя покупать самое дешевое и плохое масло в расчете на то, что через несколько тысяч километров его все равно придется сливать".

Ранее "РГ" сообщала о том, что треть моторного масла в России оказалась поддельной. При этом обычному автовладельцу крайне сложно понять, что он столкнулся с поддельным маслом.

Злоумышленники мастерски меняют упаковки производителей – именно на это ориентированы их производства. А жидкость в канистре по цвету и консистенции всего лишь напоминает масло.