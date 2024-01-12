Jetour X70 Plus получил новую раскраску

Бренд Jetour объявляет о расширении цветовой палитры нового семейного кроссовера X70 Plus. С января российским клиентам доступны 7 цветов кузова, включая новый цвет Arctic Green – изумрудно-зеленый. Кроме этого, модель предлагает и новый вариант исполнения интерьера – теперь салон автомобиля в комплектации Luxury, помимо бело-бежевого, предлагается также в черном цвете, который ранее был доступен только в комплектации Comfort.

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Jetour X70 Plus – автомобиль для семейных путешествий, отличающийся идеальными пропорциями, качественным интерьером, вместительным салоном и широким набором современных опций и технологий. Новый цвет экстерьера сможет дополнительно подчеркнуть динамичный силуэт кроссовера и поможет выделиться в потоке.

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На российском рынке Jetour X70 Plus представлен в двух комплектациях Comfort и Luxury, каждая из них доступна с производительным 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем TGDI с турбонаддувом мощностью 190 л.с.

Модель имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации – в нее входит полный пакет теплых опций с подогревом всех сидений, руля, лобового стекла, боковых зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя. Уже в стандартном оснащении X70 Plus также доступны бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, электропривод двери багажника, вентиляция передних сидений, память положения водительского сидения, беспроводная зарядка телефона, система кругового обзора 360° и функция обзора пространства под днищем автомобиля 180°.

Комплектация Luxury предлагает также трехзонный климат-контроль с отдельным экраном управления, умную очистку воздуха, ионизатор воздуха, аудиосистему с 8 динамиками, видеорегистратор, систему кругового обзора 360° с HD-изображением, адаптивный круиз-контроль, систему адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA), а также широкий набор систем безопасности и помощи водителю.