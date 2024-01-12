Новая Lada Vesta из гаража Госдумы попала в серьезное ДТП

Автомобиль Lada Vesta из автопарка Госдумы попал в аварию. Об этом сообщило «Осторожно Media» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«Машина в гармошку. То есть безопасность машины отечественного производства не гарантируют. Многие напряглись. Водителя сзади ударили. Он влетел в газель. Машина сзади вся битая, а перед под газель зашел. Вылетели фары, крылья надулись передние, удар был в задний правый фонарь, морда вся разбита. Небезопасные машины», — говорится в сообщении.

О том, были ли в Lada Vesta во время удара пассажиры и где произошло ДТП, не сообщается.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за использование чиновниками отечественных автомобилей.