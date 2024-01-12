«Буханка» оказалась популярнее УАЗ «Патриот»

Всего за прошлый год россияне купили 37 412 новых автомобилей Ульяновского автозавода, что на девять процентов больше, чем в 2022-м. Причем самой популярной моделью оказался не «Патриот», а семейство СГР — «Буханка» и «Головастик». Так, автомобили СГР разошлись в количестве 14 745 штук, в то время как «Патриот» завершил год с результатом 11 853 проданных экземпляра. На третьем месте по продажам модель Профи (5198 штук).

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Продажи Пикапа и «Хантера» составили 4579 и 1037 экземпляров соответственно. Всего же за прошедшие 12 месяцев УАЗ произвел 39 453 автомобиля — на 15 процентов больше, чем в 2022 году. Из них 1840 штук было реализовано на внешних рынках, а именно в СНГ, в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки, уточняет «Автостат».

В ближайших планах Ульяновского завода — первое масштабное обновление модели «Патриот» с 2016 года. Ожидается, что внедорожник не только преобразится, но и получит новый мотор. Это будет дизельный двигатель объемом 2,0 литра с цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров Аналогичный агрегат уже устанавливается на Sollers Argo и развивает 130 лошадиных сил. В паре с дизелем работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Дизельный УАЗ «Патриот» поступит в продажу в течение 2024 года. А в 2025-м модели добавят модификацию с автоматической коробкой передач, тогда же в список оснащения вернутся и подушки безопасности.