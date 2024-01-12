По его словам, модели Granta и Niva практически полностью достигли технологического суверенитета и уровень их локализации составляет 99%. У Vesta степень локализации составляет 95% и на предприятии работают над тем, чтобы приблизиться к отметки 100%.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» не исключает возможность выпуска еще более упрощенных версий Lada Granta, если на них будет спрос. По словам Соколова, все зависит от спроса. Автомобили Lada Granta эксплуатируются не только в городах, но и в сельской местности, где упрощенные комплектации особенно востребованы. Если покупатель готов отказаться от условного электроусилителя руля, чтобы купить машину даже на 10 тыс. рублей дешевле, то «АвтоВАЗ» готов дать ему такую возможность.