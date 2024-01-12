Продажи электрокаров в России выросли почти в пять раз

Подведены итоги продаж новых электрокаров на российском рынке: за 2023 год россияне купили более 14 тысяч «зеленых» машин, причем каждая четвертая из них — это китайские Zeekr. Таким образом, марка, не представленная в стране официально, обошла по популярности российский Evolute, который производят на заводе в Липецкой области. По данным «Автостат», за прошлый год в России продали 3724 электрокара Zeekr и 2020 Эволютов.

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В общем объеме продаж в сегменте электрических легковушек Zeekr занимает долю в 26,4 процента, а Evolute — лишь седьмую часть. Совсем ненамного от российского Эволюта отстают параллельно-импортные электрокары Volkswagen, которых в прошлом году продали две тысячи штук. То же самое относится и к американской марке Tesla (1257 экземпляров), которая заняла четвертое место. А замыкает топ-5 китайский Voyah (674 штуки), продающий свои электрокары официально.

Если же говорить о рейтинге по моделям, то на первом месте В Zeekr 001 с показателем 2914 единиц. Далее с двукратным отставанием следует Evolute i-Pro и Volkswagen iD.4 (1401 и 1300 штук соответственно). В пятерку самых популярных новых электромобилей также попали Tesla Model Y (768 штук) и Volkswagen ID.6 (636 штук). В десятку попали еще две модели с пропиской в России — это Evolute i-Joy и «Москвич 3e».