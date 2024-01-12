GM и SAIC показали дешёвую альтернативу Volkswagen ID.3

Опубликованы первые официальные изображения нового «зеленого» компакта марки Wuling. По предварительным данным, модель предложат с единственным электромотором, батарея вроде бы тоже будет одна.

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В прошлом году линейку китайского бренда Wuling (входит в СП концернов General Motors и SAIC) пополнил симпатичный маленький электрохэтч BinGuo (он же Bingo). А сегодня марка объявила о том, что у этой пятидверки появится старший брат с именем BinGuo Plus. Свой анонс автопроизводитель сопроводил парой фирменных картинок, полноценную презентацию проведут позже.

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Wuling BinGuo Plus – это не растянутая версия хэтча без приставки, а вполне себе самостоятельная модель с оригинальными кузовом и оптикой, хотя дизайн постарались выдержать в том же ключе. Китайцы пишут, что длина Плюса равна 4090 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2610 мм. Для сравнения, размеры Wuling BinGuo: 3950/1708/1580 мм, расстояние между осями – 2560 мм.

Интерьер Плюса еще не засвечен. Скорее всего, более крупной пятидверке тоже досталось табло, круглые боковые дефлекторы обдува и шайбы, отвечающие за управление «климатом».

Предполагается, что Wuling BinGuo Plus предложат с единственным электромотором мощностью 102 л.с., установленным на передней оси. Модели прочат батарею емкостью 50,6 кВт*ч, запас хода пока не раскрыт. Младший BinGuo в Китае сегодня доступен с электромотором мощностью 41 или 68 л.с., и у него три варианта батареи: емкостью 17,3 кВт*ч, 31,9 кВт*ч или 37,9 кВт*ч, паспортная дальнобойность – от 203 до 410 км (по циклу CLTC).

В продажу Плюс должен поступить в первой половине текущего года. Такой электрокар наверняка будет дороже «просто» BinGuo (от 59 800 юаней или 739 000 рублей по актуальному курсу), но при этом он должен оказаться куда доступнее конкурентов вроде Ora Good Cat (от 129 800 юаней или 1 605 000 рублей; в России это Ora 03) или Volkswagen ID.3 (от 163 888 юаней или 2 026 000 рублей).