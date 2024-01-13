Lexus показал «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris

Автосалон в Токио в январе 2024 года стал местом премьеры автомобиля, о котором на уровне слухов речь шла ещё осенью прошлого года. В статусе концепт-кара дебютировал Lexus LBX Morizo RR Concept — компактный кроссовер LBX с 1,6-литровым двигателем G16E-GTS от «горячего» хэтчбека GR Yaris. В проекте поучаствовал даже президент Toyota Акио Тойода, в честь которого и назван прототип «заряженного» кроссовера. О серийных перспективах Lexus LBX Morizo RR Concept пока не сообщается.

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Новый Lexus LBX построен на модульной платформе GA-B, ближайшим «родственником» которого является Toyota Yaris Cross — так что установка турбомотора 1.6 в кроссовер особых трудностей не вызвала.

В качестве силового агрегата компания задействовала 305-сильный двигатель от обновлённого GR Yaris, причём в связке с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Direct Shift. Из прочих доработок анонсирована модернизированная подвеска, усиленный кузов, 19-дюймовые колёса с новыми шинами, а также аэродинамический обвес и спортивные аксессуары — руль, педали и ремни безопасности.

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus