В России появятся седаны Dongfeng

Компания Dongfeng в ближайшее время представит в дилерских центрах новые седаны из линейки Shine. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на источники.

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Авторы материала напомнили, что на данный момент компания продает в РФ только седаны Shine Max в единственной комплектации Luxury почти за три миллиона рублей. Теперь же компания планирует вывести на рынок более дешевый вариант автомобилей. Предполагается, что им станет седан Aeolus Shine, который на днях представили в Белоруссии.

По информации «Китайских автомобилей», габариты нового автомобиля составляют 4670 миллиметров в длину, 1812 миллиметров в ширину и 1490 миллиметров в высоту, размер колесной базы будет равен 2680 миллиметров. Также в комплектацию машины входят 1,5-литровый наддувный двигатель мощностью 197 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.

Кроме того седаны имеют светодиодную оптику, виртуальную панель приборов диагональю семь дюймов, 13-дюймовый вертикальный экран медиасистемы, климат-контроль, люк в крыше и широкий набор систем безопасности.