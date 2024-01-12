Французский кроссовер NamX HUV оснастят водородным ДВС

Двигатель разработан фирмой Solution F и уже прошел обкатку на спортпрототипе Foenix H2. Там он развивает 612 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Сколько будет у NamX HUV, пока неизвестно. На рынок модель выйдет в 2025 году и будет стоить от 65 до 95 тысяч евро. Особенностью кроссовера станут съемные баки для водорода, которые пустыми можно будет обменивать на заправленные.

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Водородный кроссовер французского стартапа NamX, созданный в партнёрстве с ателье Pininfarina, окажется довольно интересным в плане техники. Вместо блока топливных элементов, как у Toyota Mirai или совсем свежего Revo Zero Energy, он получит водородный ДВС. Это «восьмерка» 6.2 от Solution F, «дочки» промышленной группы GCK. Мотор по большому счету экспериментальный.

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Ставили его только на спортпрототип Foenix H2 и рестомод Jeep Cherokee Chief 1976 года, который GCK привезла на CES 2024.

Solution F

Продавать NamX HUV начнутся в 2025 году по цене от 65 тысяч евро, что соответствует 6,3 миллиона рублей. Начальный кроссовер — это задний привод, 300 сил, разгон до ста за 6,5 секунды и «максималка» 200 километров в час. Для полноприводного HUV GTH заявлены 550 сил (на Foenix H2 мотор выдает 612 л.с. и 700 Нм), разгон до «сотни» за 4,5 секунды и максимальная скорость 250 километров в час. Расчетный запас хода — до 800 километров. При этом не нужно тратить много времени на зарядку батареи, как в случае с электрическими системами.

Одной из фишек кроссовера станут съемные баллоны-капсулы с водородом. Идея следующая: заправлять их на крупных станциях, и уже в готовом виде развозить по точкам продаж, чтобы владельцы машин обменивали пустые баллоны на заправленные. А если всё это ещё и стандартизировать, то использовать капсулы можно будет не только в автомобилях, но также в портативных генераторах или бытовых электростанциях. В общем, наглядный пример новой модели дистрибуции энергии.

NamX

Представлен 1088-сильный водородный гиперкар с дизайном Pininfarina