Появился кроссовер Mitsubishi Xforce на замену ASX: теперь с левым рулем

Новый компактный паркетник представлен во Вьетнаме, и там у него больше комплектаций, чем на производственной родине. Позже модель доберется и до других стран.

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Полноценная премьера серийного кроссовера Mitsubishi Xforce состоялась в августе прошлого года в Индонезии, только там пока налажено производство новинки, эта страна и стала дебютным рынком для SUV. Впрочем, марка изначально заявляла о том, что паркетник будет глобальным: он появится и в остальных странах Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Напомним, этот кросс постепенно вытеснит из мировой гаммы Mitsubishi старичка ASX (европейский «новый» ASX в расчет не берем, так как это клон Renault Captur). И вот представлена леворульная версия – такой Xforce дебютировал во Вьетнаме, местное подразделение компании объявило цены и комплектации, хотя поставки с индонезийского завода стартуют лишь весной.

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Свежий паркетник чуть крупнее глобального ASX, но уступает тому по размеру колесной базы. Длина Mitsubishi Xforce равна 4390 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1660 мм, расстояние между осями – 2650 мм (показатель ASX – 2670 мм). Паспортный дорожный просвет самого дешевого вьетнамского кросса – 219 мм (ему положены 17-дюймовые колеса), у остальных исполнений – 222 мм (они «стоят» на 18-дюймовых дисках).

Во Вьетнаме Xforce предложен в четырех комплектациях, тогда как в Индонезии сейчас всего две версии: экспортной пятидверке добавили «промежуточные» варианты. В списке оборудования базового вьетнамского кроссовера (комплектация GLX) значатся кондиционер, экранчик диагональю 4,2 дюйма в приборке, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, четыре подушки безопасности, кнопка запуска двигателя и камера заднего вида.

В следующем по старшинству исполнении Exceed появляются кожаный руль и двухзонный климат-контроль. Mitsubishi Xforce Premium – это еще кожаная обивка кресел, беспроводная зарядка для смартфона, 8-дюймовый дисплей в приборке, мультимедиа с экраном диагональю 12,3 дюйма, шесть «эйрбэгов», круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон. Наконец, у топового варианта Ultimate вдобавок имеются электропривод багажной двери и адаптивный «круиз».

Двигатель один – бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5 мощностью 105 л.с. (141 Нм), он сочетается только с вариатором. Mitsubishi Xforce бывает исключительно с передним приводом, при этом у модели есть система выбора режимов движения.