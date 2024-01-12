С российской «дочки» GM списали долг по налогам

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области дал разрешение на списание со счетов российской «дочки» автоконцерна General Motors свыше 230 миллионов рублей в счет долга по платежам в бюджет. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В издании отметили, что на списании долгов настаивала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1.

Напомним, что в 2016 году американский автоконцерн закрыл свой завод в Санкт-Петербурге и стал заниматься только импортом легковых автомобилей премиум-сегмента Cadillac и Chevrolet. После начала же Россией СВО на Украине GM полностью прекратил поставки.

Позже ФНС, проведя выездную проверку, доначислила предприятию 720 миллионов рублей налога и 123 миллиона штрафов за период с января 2021 года по март 2023 года. Однако деньги не поступили и их решили взыскать принудительно. Кроме того с компании пытается возместить убытки автодилер «Автополе-М» на сумму в размере более 1,4 миллиардов рублей, указывая, что ответчик не исполнил обязательства по дилерскому договору.

На этом фоне суд принял решение арестовать счета GM на половину запрашиваемой «Автополе-М» суммы. Одновременно с этим ФНС поручила списать из 1,5 миллиардов рублей на счету автоконцерна 775,8 миллионов рублей в счет начисленных долгов. Однако в итоге служба смогла получить только 441,4 миллиона рублей из-за иска со стороны автодилера.