Ford Tourneo Connect не смог впечатлить экспертов на «лосином тесте»

Новое поколение модели Ford Grand Tourneo Connect не прошло «лосиный тест». Журналисты испанского издания km77 испытали микровэн Ford Grand Tourneo Connect, кото здов автомобиль должен резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и вернуться обратно в свою. Выполнить этот манёвр на скорости 77 километров в час новой модели не удалось, но поведение машины в целом, учитывая её предназначение, экспертов не разочаровало.

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Новинка серьёзно унифицирована с последним поколением Volkswagen Caddy — фактически Volkswagen производит автомобили обеих марок на одном заводе. В руках журналистов оказался вариант Grand Tourneo Connect с удлинённой базой.