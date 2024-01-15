Стартовали продажи новой Lаda Vesta SW Sportline

Новинки уже появились в дилерских центрах и вызвали большой интерес у покупателей. Он понятен, ведь впервые АвтоВАЗ вывел на рынок модель, обладающую одновременно практичным семейным кузовом, форсированным двигателем и спортивными настройками шасси.

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Направляюсь в ближайший автовазовский центр. И как человек - не автолюбитель растерялась. Спрашиваю менеджера: "Как мне найти новинку?" Тот показал рукой в центр зала, добавив: "Вот эта черно-белая красавица..."

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Она действительно выполнена в двух цветах: белом и черном. Белый кузов, черная крыша и черная окраска дисков колес, молдингов переднего бампера, накладки решетки радиатора, спойлер. Словом, каждая деталь стиля подчеркивает нестандартный характер автомобиля. Причем Lada Vesta SW Sportline, как и другие машины спортивной линейки, выделяется узнаваемым стилем: заниженный силуэт и широкие колеса, аэродинамический обвес, агрессивный рельеф бамперов, две хромированные насадки выхлопа и классическая красная линия на бамперах...

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, пришедший мне на помощь, отмечает, что новая модель отличается рядом технических преимуществ. В ней применены разные настройки задних пружин и амортизаторов. Машина прошла испытания и доводку в аэродинамической трубе, благодаря чему получила оригинальный обвес кузова и хорошие показатели по коэффициентам лобового сопротивления и прижимной силы. Кроме того, ее отличают расширенные возможности для перевозки грузов и организации семейного туризма. Если у седана объем багажного отделения составляет 480 л, то у SW - 825 л до подоконной линии. Также в список штатного оснащения семейного авто входят компактные аэродинамичные рейлинги на крыше.

По сути, модификация Sportline - это предшественник Vesta Sport, которая будет готова в этом году

Сажусь на водительское кресло, чувствую себя достаточно комфортно. Сразу обратила внимание на подсветку ручек, двери и... педалей. Лобовое стекло и руль обогреваются, есть подогрев сидений, кнопка старта, кондиционер, камера заднего вида, круиз-контроль... И планшет с онлайн-сервисами "Яндекс". Как мобильный телефон! Даже нахожу "очечник"... Огорчили лишь ремни безопасности - нет регулировки по высоте. И нет подлокотника на заднем сиденьи. И конечно, не обрадовала пятиступенчатая механическая коробка передач. Мне бы хотелось, как, думаю, и всем авто-леди, "автомат".

А что у нас под капотом? Спортивный универсал оснастили 1,6-литровым двигателем 118 л/с. Мотор настроен таким образом, чтобы эффективно работать и в городских, и в спортивных режимах.

Обхожу еще раз вокруг автомобиля. Дорожный просвет у новинки - 158 миллиметров. Тормоза дисковые. Есть и ABS.

- По сути, модификация Sportline - это предшественник Vesta Sport, которая будет готова в этом году. А пока вот такая облегченная дорожная версия, без серьезного "мотора", - поясняет мне Сергей Удалов. - АвтоВАЗ, как все крупные производители, стремится расширять ассортимент. Тем более что на спортивные и псевдоспортивные универсалы всегда есть спрос. Для производителя это еще и маркетинговый ход - возможность показать, что завод может выпускать скоростные, хорошо управляемые, красивые автомобили.