Dodge впервые показал электрического преемника масл-кара Charger

22 декабря 2023 года с конвейера завода Stellantis в Канаде сошли последние экземпляры купе Dodge Charger и седана Dodge Challenger с двигателем V8. О преемнике модели Challenger пока информации нет, а вот электромобиль на замену Charger уже фактически представлен официально. Американский автопроизводитель обнародовал снимки предсерийной машины, которая в 2024 году придёт на смену культовой модели с V8. Фактически это упрощённый концепт-кар Dodge Charger Daytona SRT.

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Визуально предсерийный образец отличается от прототипа, показанного летом 2022 года, новыми зеркалами заднего вида, зарядным лючком на левом заднем крыле, угловатой оптикой и спойлером на крышке багажника. Конечно, американский автопроизводитель ожидаемо пошёл по пути упрощения Charger Daytona SRT на пути к конвейеру.

Но историческая треугольная эмблема Fratzog осталась на своём месте. Никакой официальной информации о технических характеристиках новинки нет. Очевидно, что на рынок выйдет как минимум полностью электрическая версия модели, но её, вероятно, дополнят гибриды и варианты с бензиновым турбомотором.

Dodge

Dodge

Dodge

Dodge