Процесс возрождения «Волги» идет полным ходом

Процесс возрождения «Волги» идёт полным ходом
Легендарная «Волга» еще из советских времен запомнилась нам как автомобиль представительского класса. На одном из своих интервью глава Минпромторга Денис Мантуров раскрыл завесу тайн возрождения марки.
По словам Мантурова, работа над возрождением ведется еще с мая 2023 года, а пустить авто в производство планируется на заводах в Нижнем Новгороде ближе ко второй половине 2024 года. Как заявил глава Минпромторга, воссозданная машина будет основана на иностранной модели автомобиля и получит трендовую версию дизайна.
Мантуров добавил, что новая Волга будет выпускаться в S и E-классе. Не исключено и появление внедорожника под названием Волга, но это планируется сделать немного позже. Точно известно о знаменитом логотипе с оленем и не исключается придание решетке радиатора своеобразного для автомобилей ГАЗ внешнего вида.
Весь внешний вид автомобиля и какая именно модель будет его прототипом держится в секрете, но некоторые эксперты предполагают, что в его основу ляжет китайский седан Hongqi H5. Этот автомобиль собирается в Китае на совместном заводе FAW и Mazda и получил довольно высокие рейтинги на китайском рынке. На удивление, у первых моделей этого автомобиля тоже был прототип, он базировался на платформе от Mazda 6 третьего поколения.
В России уже не малый опыт производства автомобилей при поддержке зарубежных партнеров. Свежий «Москвич» производится на базе китайского JAC, а Largus строился на базе Dacia Logan MCV при поддержке Renault. Ну и конечно же легендарная «копейка» была построена на базе FIAT 100 при поддержке итальянских производителей.
Социальный опрос показал, что более 40% респондентов помимо «Волги» ждут возрождения таких машин как «Чайка» и «Победа». Не исключено, что при коммерческом успехе проекта могут вернуться и они.