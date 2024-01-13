Еврокомиссия проведет проверку китайских производителей электромобилей

Представители Еврокомиссии проведут инспекционную проверку на автозаводах Geely, SAIC и BYD, чтобы выяснить, помогают ли им власти делать электромобили на 20% дешевле тех, что производятся в еврозоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

По их словам, от результатов проверки будет зависеть возможное введение заградительных пошлин для китайских компаний с целью защиты континентального рынка.

ЕК ведет расследование с октября прошлого года, а новые визиты в Китай намечены на период 11 апреля. Планируется, что расследование займет 13 месяцев. При этом представители ЕК не будут посещать некоторые некитайские заводы, которые производят электромобили, в том числе Tesla, Renault и BMW. Названное Китаем протекционистским расследование привело к эскалации напряженности между Пекином и ЕС.

В ЕК агентству подтвердили, что проведут визиты.

«Комиссия отобрала репрезентативную выборку китайских и европейских производителей, которые уже ответили на анкеты», — сказал представитель Европейской комиссии по торговле Олоф Гилл.

Он уточнил, что проверочные визиты состоятся в январе-феврале 2024 года.

Накануне Tesla снова снизила цены на электромобили в Китае в борьбе за конкуренцию.