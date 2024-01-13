GAC решил запустить на рынке РФ два кроссовера и минивэн

Китайский бренд GAC ориентируется на российский рынок. В связи с этим она планирует запустить несколько новых автомобилей в 2024 году. На данный момент речь идет о премиальном минивэне и двух кроссоверах, которые, вероятно, будут анонсированы в 1, 2 и 3 кварталах 2024 года.

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Во-первых, речь идет о минивэне M8. Эта модель была представлена в Китае два года назад. Она доступна в бензиновой и гибридной версиях. Какая из них будет представлена в России, пока неизвестно. По данным пресс-службы, в России будут доступны три варианта отделки и четыре цветовых решения. Кроссовер GS3 построен на базе GPMA и оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с.