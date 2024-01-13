АВТОВАЗ решил представить спортивный внедорожник Lada Niva Sport в 2024 году

Lada Sport, дочерняя компания «АвтоВАЗа», намерена до конца года представить более спортивную версию трехдверного внедорожника Lada Niva Legend. Об этом сообщает газета «Известия» со слов главы российской автомобильной компании Максима Соколова.

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«Подразделение Lada Sport готовит к концу года спортивный вариант Lada Niva Legend, возможно, новую Vesta Sport», — говорится в сообщении.

Точная дата запуска и цена новой Lada Niva Sport пока не сообщаются. Максим Соколов, глава «АвтоВАЗа», ранее сообщал, что эта версия будет оснащаться 16-клапанным мотором мощностью 122 л.с.