Honda анонсирует свои электромобили будущего

На выставке CES 2024 компания Honda показала свои футуристичные концепты. Названа линейка была «0 Series» и их выход в продажу назначен на середину 2026 года.

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У компании Honda было весьма печальное начало выпуска электрокаров. Первая их разработка Honda Prologue по большей части скопирована с Chevrolet Blazer EV. В Honda сказали, что серия неспроста получила такое название. Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе заявил, что «0-Series» символизирует начало развития электрокаров компанией с нуля.

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Как было заявлено представителями компании Honda, автомобили были представлены как показательные версии новой линейки. Оба концепта построены на специальной электрической платформе. По словам производителя, элементы интерьера и экстерьера выполнены из экологически чистых материалов. Установленное аппаратное обеспечение автомобилей нового поколения и включает в себя электродистанционное управление.

Второй автомобиль больше похож на минивэн. В отличии от первого концепта, на выставке не были показаны места водителя и переднего пассажира. Но для пассажиров задних мест созданы великолепные условия – весьма просторный салон и удобные сиденья.

Все технические характеристики концептов еще держатся в секрете и не были озвучены, однако представители Honda заявили, что электромобили нулевой серии будут оснащаться аккумуляторами нового поколения. Они способны заряжаться на 100% за 20 минут. Скорость заряда с 15 до 80% составит 10-15 минут, а предполагаемое снижение емкости составит менее 10% за 10 лет при регулярном использовании.

Получит ли автомобиль новый уровень автономности неизвестно, но в Honda заявили, что автомобили нулевой серии будут оснащаться усовершенствованной системой помощи водителю. Так же в машинах будет доступен искусственный интеллект для облегчения управления вспомогательными функциями. Ожидается, что автомобили этой серии будут оснащаться технологией Traffic Jam Pilot. С помощью нее автомобиль способен сам маневрировать и перестраиваться на свободные полосы на низких скоростях движения.