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В России введено новое правило для водителей грузовиков из Армении, Казахстана и Киргизии

Водители фур с гражданством стран, входящих в ЕАЭС, смогут пересекать белорусско-российскую границу лишь на участке «Езерище-Лобок». Об этом сообщил в субботу Государственный таможенный комитет Белоруссии.

В России введено новое правило для водителей грузовиков из Армении, Казахстана и Киргизии
© РИА Новости

«С 18:00 12 января 2024 года пропуск через Государственную границу Республики Беларусь и Российской Федерации водителей грузовых авто - граждан государств-членов ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Армении) - будет осуществляться исключительно через участок белорусско-российской границы "Езерище-Лобок"», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данная информация была представлена Пограничной службой ФСБ России.

В белорусском таможенном комитете напомнили, что законодательство ЕАЭС разрешает продлевать срок таможенного транзита и изменять места доставки товаров.

Ранее в Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой на месяц.

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