В России введено новое правило для водителей грузовиков из Армении, Казахстана и Киргизии
Водители фур с гражданством стран, входящих в ЕАЭС, смогут пересекать белорусско-российскую границу лишь на участке «Езерище-Лобок». Об этом сообщил в субботу Государственный таможенный комитет Белоруссии.
«С 18:00 12 января 2024 года пропуск через Государственную границу Республики Беларусь и Российской Федерации водителей грузовых авто - граждан государств-членов ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Армении) - будет осуществляться исключительно через участок белорусско-российской границы "Езерище-Лобок"», — сказано в сообщении.
Отмечается, что данная информация была представлена Пограничной службой ФСБ России.
В белорусском таможенном комитете напомнили, что законодательство ЕАЭС разрешает продлевать срок таможенного транзита и изменять места доставки товаров.
Ранее в Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой на месяц.