В 2024 году изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД. Для будущих водителей сделали несколько послаблений. Подробнее о нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

С 1 апреля 2024 года вступит в силу постановление правительства РФ, устанавливающее правила приема экзамена на получение водительского удостоверения, а также соответствующий регламент МВД.

Сдать экзамен на права станет легче. Вместо пяти штрафных баллов можно будет набрать семь. Это дает будущему водителю право на совершение еще одной незначительной ошибки.

Инструктор одной из московских автошкол Антон Самойлов рассказывает, что изменится и регламент выполнения некоторых практических упражнений.

— Коридор для разворота станет шире — с пяти метров до семи. Машины в автошколах разные, а развернуться в пятиметровом коридоре маленькому «Логану» проще, чем длинной «Октавии», — говорит он.

Изменятся и правила упражнения, ранее известного как «эстакада». Если сейчас при его выполнении нужно остановиться на подъеме в горку, затем тронуться, не откатываясь назад, а потом еще и остановиться на спуске, то с 1 апреля остановку на спуске отменят.

Еще одно нововведение позволит избежать юридической коллизии. Инспектор ГИБДД, принимающий экзамен, сможет сидеть только на заднем сидении.

Доступа к дублирующим педалям у него не будет. Причина проста: экзаменуемый и инструктор согласно законодательству приравниваются к водителю. Экзаменатор — нет. Что если в ходе экзамена произойдет ДТП? Даже полис ОСАГО без ограничений лиц, допускаемых к управлению автомобилем, далеко не всегда становился весомым аргументом для суда. Наоборот, практика показывает, что именно МВД в большинстве случаев должно возместить ущерб, если инспектор сидел на переднем сиденье с дополнительными педалями.

При этом учебные автомобили теперь должны быть оборудованы сигнализатором, сообщающим о том, что на учебные педали производится воздействие.

Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет»:

— C 1 апреля 2024 года тем, кто получил гражданство РФ или вид на жительство и имеет иностранные права, придется сдать экзамен на водительские права российского образца. На это отведен один год. После водитель не будет иметь права управления транспортным средством, штраф — от 5 до 15 тысяч рублей.

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