Red Bull готовит 1250-сильный высокотехнологичный гиперкар RB17

Компания Red Bull выпустит 1250-сильный высокотехнологичный гиперкар RB17. Полку трековых гиперкаров прибудет в 2024 году — руководитель чемпионской команды Формулы 1 Red Bull Racing Кристиан Хорнер официально подтвердил премьеру модели RB17.

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Автомобиль, разработанный гениальным конструктором Формулы-1 Эдрианом Ньюи, будет выпущен тиражом в 50 экземпляров, получит гибридную силовую установку и невероятно технологичную аэродинамику, в которой найдут воплощение решения из гонок уровня чемпионата мира. Реализацией проекта занимается компания Red Bull Advanced Technologies.

Автором концепции гиперкара стал конструктор Формулы-1 Эдриан Ньюи, а в интервью Sky Sports руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что инженеру дали возможность воплотить в жизнь все его наработки. Ожидается, что Red Bull RB17 получит массу менее тонны за счёт широчайшего использования углепластика в конструкции.

Гиперкар получит 1250-сильную гибридную силовую установку на базе бензинового турбомотора V8 и систему рекуперации кинетической энергии в духе Формулы-1. Новинка должна стать легче Aston Martin Valkyrie AMR Pro, над которым также работал Эдриан Ньюи, но всё же тяжелее, чем Gordon Murray Automotive T.50, созданного другим гениальным конструктором Формулы-1 Гордоном Марри.