Наследник Lamborghini Huracan: первые изображения

Итальянская компания готовит новое поколение своей начальной модели, которая придёт на смену Huracan. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы решили представить, как она будет выглядеть.

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Младшая модель в нынешней гамме Lamborghini с именем Huracan была впервые представлена в марте 2014 года на Женевском автосалоне, придя на смену спорткару Gallardo. За почти 10 лет производства автомобиль получил множество модификаций, самой свежей из которых является вседорожная версия с приставкой Sterrato, премьера которой состоялась чуть больше года назад. Сейчас же итальянский автопроизводитель занимается тестированием спорткара нового поколения, и прототипы уже неоднократно попадались в объектив фотошпионов.

Пока тестовые образцы скрыты под толстым слоем маскировки, однако кое-что уже можно разглядеть. Спереди обращают на себя внимание очень узкие и вытянутые по горизонтали фары, а также оригинальные шестиугольные светодиодные огни, которые выполняют роль габаритов и указателей поворота. В форме боковин можно разглядеть своего рода отсылку к модели Gallardo за счёт выштамповок и расположения воздухозаборников. Центральным элементом задней части станет крупный шестиугольный патрубок выхлопной системы. Фонари пока полностью скрыты под камуфляжем, мы же изобразили один из возможных вариантов, сделанных всё в том же шестиугольном стиле - похожие имеет суперкар Sian, выпускавшийся с 2020 по 2022 годы.

Нынешняя модель Huracan комплектуется 5,2-литровым 10-цилиндровым мотором, новый же спорткар может получить битурбированный бензиновый V8 в паре с электродвигателем. В качестве трансмиссии, как ожидается, будет использована 8-ступенчатая роботизированная коробка передач, аналогичная старшей модели Revuelto. Кроме того, может появиться и полностью электрическая версия автомобиля.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.