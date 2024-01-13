Выставлен на продажу «Москвич-2141», простоявший в гараже 29 лет
YouTube-канал «Ретрорембаза - РРБ Гараж» рассказал о редкой находке — «сорок первом» времен СССР, который сохранился в первозданном виде. Автомобиль из Свердловской области был поставлен на учёт в июле 1990 года, у хэтчбека один хозяин, документы и номера советского образца. С 1994-го по конец 2023 года «Москвич-2141» не эксплуатировался, а потому уцелел.
Автомобиль достался владельцу через предприятие «Ураласбест»: в 1990 году на комбинат по бартеру выделили партию из 40 хэтчбеков. На протяжении четырёх лет «Москвич-2141» ездил, но не слишком активно: из 19 тысяч пробега около семи с половиной тысяч километров пришлось на поездку на юг к морю. Зимой хэтчбек не выезжал, поэтому днище и кузов избежали коррозии.
Косметические недостатки, которые набрались с 1990 года — притёртость заднего крыла, поверхностная ржавчина на колёсных дисках, сгнившая выхлопная система, вышедшие из строя тормоза. По технике «Москвич-2141» привели в порядок, вернули недостающий подголовник, крепление запасного колеса, отполировали кузов и добавили колпаки. Декор установлен от более ранней модели, ведь к 1990 году с завода ставились упрощённые колпаки без хрома.
Особенность данного экземпляра — сочетание белого цвета кузова «Офелия» и коричневого салона. Комплектность полная: работает штатная магнитола, на задних креслах остался целлофан, под капотом есть бумажные заводские маркировочные таблички. Цену «капсульного» хэтчбека в публичном доступе не пишут. Однако прошлой осенью аналогичный автомобиль с пробегом 163 километра продали за полмиллиона рублей.