Выставлен на продажу «Москвич-2141», простоявший в гараже 29 лет

YouTube-канал «Ретрорембаза - РРБ Гараж» рассказал о редкой находке — «сорок первом» времен СССР, который сохранился в первозданном виде. Автомобиль из Свердловской области был поставлен на учёт в июле 1990 года, у хэтчбека один хозяин, документы и номера советского образца. С 1994-го по конец 2023 года «Москвич-2141» не эксплуатировался, а потому уцелел.

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Автомобиль достался владельцу через предприятие «Ураласбест»: в 1990 году на комбинат по бартеру выделили партию из 40 хэтчбеков. На протяжении четырёх лет «Москвич-2141» ездил, но не слишком активно: из 19 тысяч пробега около семи с половиной тысяч километров пришлось на поездку на юг к морю. Зимой хэтчбек не выезжал, поэтому днище и кузов избежали коррозии.

Косметические недостатки, которые набрались с 1990 года — притёртость заднего крыла, поверхностная ржавчина на колёсных дисках, сгнившая выхлопная система, вышедшие из строя тормоза. По технике «Москвич-2141» привели в порядок, вернули недостающий подголовник, крепление запасного колеса, отполировали кузов и добавили колпаки. Декор установлен от более ранней модели, ведь к 1990 году с завода ставились упрощённые колпаки без хрома.