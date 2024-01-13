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Успевший на самолет бизнесмен подарил крымскому таксисту внедорожник

Бизнесмен подарил таксисту из Симферополя новый джип за то, что тот помог ему успеть на авиарейс и заключить важный контракт. Об этом сообщает «Правда.ру»

Успевший на самолет бизнесмен подарил крымскому таксисту внедорожник
© РИА Новости

Бизнесмен-застройщик должен был подписать в Москве контракт по выигранному тендеру. Он взял такси до Сочи, но машина застряла в пробке у Крымского моста.

Несмотря на это, таксист все же успел в сочинский аэропорт вовремя. Бизнесмен успел зарегистрироваться и попасть на рейс.

Он успешно заключил контракт, а затем вернулся в Симферополь и вызвал таксиста якобы на заказ к местному автосалону. Там он подарил ему автомобиль.

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