Успевший на самолет бизнесмен подарил крымскому таксисту внедорожник
Бизнесмен подарил таксисту из Симферополя новый джип за то, что тот помог ему успеть на авиарейс и заключить важный контракт. Об этом сообщает «Правда.ру»
Бизнесмен-застройщик должен был подписать в Москве контракт по выигранному тендеру. Он взял такси до Сочи, но машина застряла в пробке у Крымского моста.
Несмотря на это, таксист все же успел в сочинский аэропорт вовремя. Бизнесмен успел зарегистрироваться и попасть на рейс.
Он успешно заключил контракт, а затем вернулся в Симферополь и вызвал таксиста якобы на заказ к местному автосалону. Там он подарил ему автомобиль.
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