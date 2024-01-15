Dodge показал Charger нового поколения: он будет электрическим

Компания Dodge опубликовала фотографии своего нового электромобиля — масл-кара Charger нового поколения. Название автомобиля и его характеристики пока не опубликованы, но на одном из фото на задней модели можно заметить надпись Daytona.

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Отмечается, что на фото изображена предсерийная версия автомобиля, однако покупателям машина будет доступна уже в этом году. Кроме того, по неофициальной информации, эта модель также будет представлена в версии с 3-литровым двигателем Hurricane.

Dodge Charger — один из самых известных масл-каров в истории. Первое поколение автомобиля было представлено в 1964 году, а серийное производство началось в 1966-м. Компания выпускала этот автомобиль на протяжении шести десятилетий, а в 2011-м было представлено седьмое поколение Charger.