Dodge показал Charger нового поколения: он будет электрическим

В Dodge показали Charger нового поколения. Он будет электрическим
Компания Dodge опубликовала фотографии своего нового электромобиля — масл-кара Charger нового поколения. Название автомобиля и его характеристики пока не опубликованы, но на одном из фото на задней модели можно заметить надпись Daytona.
Отмечается, что на фото изображена предсерийная версия автомобиля, однако покупателям машина будет доступна уже в этом году. Кроме того, по неофициальной информации, эта модель также будет представлена в версии с 3-литровым двигателем Hurricane.
Dodge Charger — один из самых известных масл-каров в истории. Первое поколение автомобиля было представлено в 1964 году, а серийное производство началось в 1966-м. Компания выпускала этот автомобиль на протяжении шести десятилетий, а в 2011-м было представлено седьмое поколение Charger.
В январе 2022 года компания объявила о том, что выпуск Charger с двигателем Hemi V8 завершится по окончании 2023 года.