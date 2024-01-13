Румынские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Сирет» на границе с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения возможно в обоих направлениях, пояснили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что в настоящее время значительной очереди транспортных средств на выезд из Румынии в сторону Украины не наблюдается.

По данным агентства, в начале ноября представители польских транспортных компаний начали на границе с Украиной акцию протеста. Первоначально они заблокировали три КПП, затем перекрыли четвертый.

Перевозчики выдвигают экономические требования, в частности, призывают власти страны отменить льготы, предоставленные ЕС украинским дальнобойщикам после 24 февраля 2022 года.