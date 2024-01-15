Бывший дистрибутор Mercedes будет поставлять в Россию кроссоверы Huawei

Дочерняя компания группы "Автодом" - "МБ Рус", которая ранее занималась поставками автомобилей Mercedes-Benz, объявила, что получила эксклюзивные права на продажи на российском рынке премиальных гибридных кроссоверов.

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Стоит отметить, что продажи Aito стартовали еще до заключения дистрибьюторского контракта. Стартовый ценник Aito M5 составляет 6 млн рублей. Это - близкий родственник Evolute i-Jet. Более крупный Aito M7 оценили в 6,9 млн рублей. В 2024 году на нашем рынке появится флагман бренда - Aito M9.

Название Aito создатели предлагают расшифровывать как Adding Intelligence To Auto. Кроссовер M5 сделан на той же агрегатной базе, что и Seres SF5, но кузов, интерьер и электроника у него полностью новые, разработанные при непосредственном участии компании Huawei.

Huawei Aito M5 относится к последовательным гибридам с полным приводом. Под капотом автомобиля находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 125 л. с. ДВС не имеет прямой связи с колесами и выполняет роль генератора, питающего литий-ионную тяговую батарею емкостью 40 кВтч. Электромоторов на кроссовере два - по одному на каждой оси. Мощность, в зависимости от версии, составляет 428 или 496 л.с. Запас хода на одной заправке - 1 242 км.