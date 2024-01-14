Марка Kia запустила продажи нового K3, который заменил «бюджетник» Rio
Южнокорейский автопроизводитель Kia выпустил хэтчбек K3, который заменит модель Rio. Мексика является одним из основных рынков для корейских «бюджетных» автомобилей. Цены начинаются от 341 900 песо (20 300 долларов США), а топовая версия GT-Line стоит 461 900 песо (27 400 долларов США).
Дебют семейства Kia K3, пришедшего на смену Rio, состоялся в Мексике, где седан и хэтчбек выпускаются с осени прошлого года. В техническое оснащение войдут 1,6-литровый (123 л.с.) и 2,6-литровый (123 л.с.) атмосферники. (123 л.с.) и 2,6-литровый (152 л.с.) и агрегатируется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Наиболее заметное обновление произошло в плане оснащения.
Базовая версия оснащается шестью подушками безопасности, системой стабилизации, кондиционером и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида. Топовая версия получила 10,25-дюймовый сенсорный экран, беспроводную зарядку для устройств и систему автоматического торможения. Единственное различие между пятидверной и четырехдверной версиями заключается в том, что нет «самой бедной» версии, что объясняет разницу в начальной стоимости.