BMW Neue Klasse SUV на новых шпионских снимках

Первый концепт, который был представлен на платформе Neue Klasse был седан Vision. Но, первой моделью BMW, в которой будет использована полностью новая электрическая основа, станет внедорожник. Автопроизводитель не предоставил объяснений, но нетрудно понять, почему приоритетом стала замена iX3.

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Сегмент SUV предлагает более выгодные возможности, поскольку спрос на седаны в последние десятилетия снизился. В преддверии выхода на рынок, внедорожник на базе Neue Klasse был замечен в тестовых испытаниях. Поскольку он поступит в продажу только во второй половине 2025 года, BMW не спешит снимать камуфляж. Но, даже через маскировочную пленку, легко заметить, что прототип в серийном кузове и с новым экстерьером, который уже демонстрировалось в прошлом году на Vision Neue Klasse.

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Носящий внутреннее кодовое имя "NA5", электрический внедорожник, похоже, скрывает широкую переднюю решетку, по бокам которой расположены фары, спрятанные под наклейками. Хотя неизвестно, настоящие ли это фары или предварительный вариант. Логично, что любые изменения пропорций фар потребуют изменения кузовных панелей вокруг них. Грядущий iX3 (название не подтверждено) кажется короче, а дверные ручки, расположены заподлицо. Хотя общая форма и размеры не сильно отличаются от модели на базе CLAR, которая выпускается в настоящее время, можно ожидать, что стайлинг будет отличаться.

Вероятнее всего, SUV представляет собой полноприводную версию. В Китае появится удлиненная модель ("NA8"), которая будет собираться там же. В интерьере ожидается обновленный салон с десятым поколением iDrive, как это было показано в Vision Neue Klasse.

Водительский дисплей, скорее всего, уйдет в прошлое, его заменит дисплей на всю приборную панель, известный как Panoramic Vision. Эта технология появится и в моделях, не относящихся к Neue Klasse. В представленном концепте Vision Neue Klasse и в SUV, информационно-развлекательная система будет еще больше, чем нынешние 14,9" экраны, используемые BMW, и расположится в центре приборной панели. BMW и дальше будет следовать принципу "меньше — значит больше", отказавшись от большинства традиционных элементов управления.

Контроллер iDrive будет удален, но на рулевом колесе планируется разместить несколько сенсорных кнопок. Все остальное будет доступно с сенсорного экрана. Источники, близкие к BMW, сообщают, что начало производства запланировано на июль 2025 года, так что официальная премьера может состояться в конце 2024 года или в начале следующего года.