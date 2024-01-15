BMW модернизирует свой завод в Мюнхене с прицелом на будущее

Компания BMW находится в процессе серьёзной трансформации. В 2025 году мюнхенский бренд начнет производство своих автомобилей Neue Klasse. Частично, модернизация связана с значительными инвестициями в размере 650 миллионов евро, с помощью которых, к концу 2027 завод в Мюнхене будет реорганизован в предприятие, предназначенное исключительно для производства электромобилей.

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Этот шаг знаменует собой важную веху для автопроизводителя в продвижении к электрификации автомобилей. Трансформация предприятия предусматривает строительство четырех новых зданий, включая современную линию сборки автомобилей и кузовной цех.

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Одновременно с этим BMW перенесла производство традиционных двигателей в Великобританию и Австрию, а 1 200 сотрудников прошли переподготовку или были переведены в другие места. Переход на производство электромобилей в 2027 году завершает 75-летний период производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в родном городе BMW. Завод в Мюнхене был основан в 1922 году и первоначально занимался производством мотоциклов, в 1952 году добавилось производство автомобилей. BMW 501 стал первым автомобилем, выпущенным в Мюнхене.

Почти 10 лет спустя, в 1961 году, мюнхенский завод начинает одну из самых масштабных модернизаций, чтобы подготовиться к производству модели Neue Klasse. Дебют BMW серии 02 в 1966 году стал важной вехой, прочно закрепившей позиции BMW в автомобильном секторе. Три года спустя производство мотоциклов было переведено в Берлин, чтобы освободить мощности для растущего спроса на автомобили серии 02. Динамика продолжилась в 1970-х годах с появлением первой 3-й серии, которая стала первой моделью BMW, продажи которой превысили миллион единиц.

Осознавая необходимость постоянных улучшений, в 1979 году в BMW инициировали создание экспериментального завода, получившего название "Завод 0", который послужил испытательным полигоном для всех серийных моделей. В качестве новаторского шага BMW представила свой первый промышленный робот Kuka, и уже десять лет спустя (в 1982) году на заводах в Мюнхене и Дингольфинге работало более 300 роботов.

Нововведение позволило переключить сотрудников на более высококвалифицированные задачи, при этом значительно увеличив ежедневный выпуск автомобилей. В 1985 году BMW еще больше повысила эффективность производства, внедрив технологию "точно в срок", что способствовало дальнейшему росту и успеху компании.

В настоящее время завод занимается производством целого ряда автомобилей, включая 3 серию (включая универсал Touring, M3, а также плагин-гибридные модели 330e и 320e) и 4 серию Gran Coupe, оснащенную самым продаваемым электромобилем i4. Интересный факт: каждый второй BMW, построенный на заводе в Мюнхене, - это i4. Производительность завода в Мюнхене составляет около 1000 автомобилей в день. В перспективе завод в Мюнхене вступит в новую фазу с усиленной цифровизацией и интеграцией искусственного интеллекта (AI) по принципу "iFactory" от BMW.